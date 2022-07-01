Безруков выступил в госпитале в Новосибирске перед участниками спецоперации

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Артист Сергей Безруков посетил военный госпиталь в Новосибирске и выступил перед участниками спецоперации, которые проходят там лечение.
Безруков выступил в госпитале в Новосибирске перед участниками спецоперации
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Как сообщило Минобороны России в Telegram-канале, Безруков представил зрителям — военнослужащим и медицинскому персоналу госпиталя — отрывки из спектаклей «Хулиган. Исповедь», «Высоцкий. Рождение легенды» и вместе с ними исполнил песню «От чего так в России берёзы шумят».

  • Безруков выступил в госпитале в Новосибирске перед участниками спецоперации

Кроме того, артист посетил пациентов, которые не смогли самостоятельно присутствовать на концерте, в палатах отделений, где они проходят лечение, и пожелал им крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй.

По словам одного из пациентов госпиталя Никиты Саломонова, такие творческие встречи важны для поднятия духа бойцов.

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