Сенатор Абрамов высказался о сотрудничестве России и Белоруссии в рамках Союзного государства
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Об этом информирует «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Совета Федерации.
Парламентарий назвал межрегиональное сотрудничество России и Белоруссии эффективным механизмом решения широкого спектра задач в торгово-экономической и гуманитарной областях.
«Дальнейшее развитие в духе союзничества, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов», — отметил Абрамов.
Сенатор рассказал о работе по перезагрузке кооперации России и Белоруссии с целью использования потенциала белорусской экономики для импортозамещения товаров и услуг, необходимых российской экономике.
«Одним из наиболее перспективных направлений являются информационные технологии», — сказал он.
По словам Абрамова, уже создано семь отраслевых подгрупп, которые нацелены обеспечить импортозамещение в сфере станкостроения, лёгкой и химической промышленности, электроники и других направлений.
Ранее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил в интервью каналу ОНТ о реализации 28 союзных программ.
10 июня первый замминистра промышленности Белоруссии Александр Огородников заявил, что республика готова нарастить поставки самосвалов и бульдозеров на фоне отказа Японии экспортировать автотехнику в Россию.