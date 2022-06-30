Сенатор Абрамов высказался о сотрудничестве России и Белоруссии в рамках Союзного государства

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Зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов в рамках IX Форума регионов Белоруссии и России прокомментировал сотрудничество двух стран в рамках Союзного государства.
Сенатор Абрамов высказался о сотрудничестве России и Белоруссии в рамках Союзного государства
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Об этом информирует «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Совета Федерации.

Парламентарий назвал межрегиональное сотрудничество России и Белоруссии эффективным механизмом решения широкого спектра задач в торгово-экономической и гуманитарной областях.

«Дальнейшее развитие в духе союзничества, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов», — отметил Абрамов.

Сенатор рассказал о работе по перезагрузке кооперации России и Белоруссии с целью использования потенциала белорусской экономики для импортозамещения товаров и услуг, необходимых российской экономике.

«Одним из наиболее перспективных направлений являются информационные технологии», — сказал он.

По словам Абрамова, уже создано семь отраслевых подгрупп, которые нацелены обеспечить импортозамещение в сфере станкостроения, лёгкой и химической промышленности, электроники и других направлений.

Ранее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил в интервью каналу ОНТ о реализации 28 союзных программ.

10 июня первый замминистра промышленности Белоруссии Александр Огородников заявил, что республика готова нарастить поставки самосвалов и бульдозеров на фоне отказа Японии экспортировать автотехнику в Россию.

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