Сенатор Майоров подчеркнул важность интеграции в АПК в рамках Союзного государства

России и Белоруссии необходимо усилить интеграцию в рамках Союзного государства, в том числе в агропромышленном комплексе (АПК). Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров в рамках IX Форума регионов Белоруссии и России.

Об этом информирует «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Совфеда.

По словам Майорова, надёжную основу для усиления интеграции создают 28 отраслевых союзных программ, которые в ноябре 2021 года утвердил Высший государственный совет Союзного государства.

«В рамках принятых решений Россия и Белоруссия договорились о формировании единой аграрной политики, прежде всего в части сближения законодательства в сфере АПК, с целью увеличения объёмов взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, снятия административных барьеров, обеспечения продовольственной безопасности и совместного научно-технического развития сельского хозяйства», — заявил он.

Парламентарий ожидает конструктивных предложений для решения этой задачи по итогам работы аграрной секции на форуме.

«Важно совместными усилиями обеспечить дальнейший рост товарооборота, реализацию крупных инвестиционных проектов, расширить программы импортозамещения», — заключил Майоров.

Ранее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил в интервью каналу ОНТ о реализации 28 союзных программ.

10 июня первый замминистра промышленности Белоруссии Александр Огородников заявил, что республика готова нарастить поставки самосвалов и бульдозеров на фоне отказа Японии экспортировать автотехнику в Россию.