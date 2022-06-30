Лавров: Россия и Белоруссия реализовали 40% содержания союзных программ

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На практике Москва и Минск реализовали около 40% содержания союзных программ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: Россия и Белоруссия реализовали 40% содержания союзных программ
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«Проведён обзор всего спектра наших задач, прежде всего в контексте реализации 28 союзных программ, которые были утверждены год назад и которые сейчас на 40%, по нашей оценке, воплощены в практические решения», — цитирует его РИА Новости.

Лавров также отметил, что провёл полезную беседу с белорусским лидером Александром Лукашенко. В рамках беседы политики обсудили задачи углубления интеграционной повестки дня в рамках Союзного государства на основе принятых ранее договорённостей.

Госсекретарь Белоруссии Дмитрий Мезенцев ранее сообщил в интервью каналу ОНТ о совместной с Россией реализации 28 союзных программ.

10 июня первый замминистра промышленности Белоруссии Александр Огородников заявил, что республика готова нарастить поставки самосвалов и бульдозеров на фоне отказа Японии экспортировать автотехнику в Россию.

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