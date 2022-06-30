Политолог Бальбек поддержал принятие закона о контрмерах за дискриминацию российских СМИ на Западе

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Анастасия Румянцева
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал RT принятие Госдумой закона о контрмерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом.
Политолог Бальбек поддержал принятие закона о контрмерах за дискриминацию российских СМИ на Западе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По мнению эксперта, подобные меры в отношении зарубежных СМИ — это «тот язык, который Запад понимает лучше всего». 

Как подчеркнул собеседник RT, раз ущемляются права российских массмедиа, значит, и западные издания должны оказаться в таком же положении. 

«В общем на каждый их шаг мы будем отвечать таким же», — заключил Бальбек.

Ранее Госдума приняла закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ за рубежом.

В соответствии с документом генпрокурор России и его заместители получат право принимать решение о запрете деятельности иностранных СМИ на территории России.

Кроме того, они будут наделены полномочиями приостанавливать лицензию российских медиа за публикацию недостоверных сведений на срок до трёх месяцев.

При этом деятельность СМИ может быть возобновлена до истечения установленного в законе срока, если редакция удалит запрещённую информацию.

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