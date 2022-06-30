Депутат Валуев объяснил инициативу запрета продажи пластиковых пакетов на Байкале

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Российский боксёр, депутат Госдумы Николай Валуев объяснил, для чего необходимо запретить на Байкале продажу пластиковой посуды и пакетов.
Депутат Валуев объяснил инициативу запрета продажи пластиковых пакетов на Байкале
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Egizarov / EyeEm

В беседе с телеканалом «360» Валуев предупредил, что пластик может привести к онкологическим заболеваниям.

«Пластик разбивается в итоге на микропластик, и это всё содержится даже в рыбе, которую человек потребляет, в результате у него может развиться онкологическое заболевание», — объяснил депутат.

Он подчеркнул, что всё вокруг, включая упаковку, является «сплошным пластиком, трудноперерабатываемым в том числе».

Кроме того, Валуев анонсировал ещё одну инициативу, которую активно продвигает. Она заключается в запрете продавать на Байкале моющие средства, содержащие фосфонатные соединения. 

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий запрет продажи пластиковых пакетов и одноразовой посуды на прибрежных территориях Байкала.

Инициативу выдвинула группа депутатов, в том числе Вячеслав Фетисов, Николай Валуев и Дмитрий Кобылкин (все — «Единая Россия»).

Цель проекта — снизить загрязнение Байкала, его водотоков и почвы прибрежных территорий в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории.

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