На Ставрополье планируют отремонтировать 85 км дорог

В следующем году на Ставрополье в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 38 участков дорог общей протяжённостью 85 км.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на краевое Министерство дорожного хозяйства и транспорта.

Отмечается, что дороги для ремонта по нацпроекту выбирают после анализа состояния покрытия проезжей части, социальной значимости объектов, а также обращений и пожеланий граждан.

В свою очередь, телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка сообщил, что в Подмосковье ведутся работы по созданию безбарьерной среды в медорганизациях.

На данные цели направлено 53,2 млн рублей.