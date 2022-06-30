На Ставрополье планируют отремонтировать 85 км дорог

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В следующем году на Ставрополье в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 38 участков дорог общей протяжённостью 85 км.
На Ставрополье планируют отремонтировать 85 км дорог
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на краевое Министерство дорожного хозяйства и транспорта.

Отмечается, что дороги для ремонта по нацпроекту выбирают после анализа состояния покрытия проезжей части, социальной значимости объектов, а также обращений и пожеланий граждан. 

В свою очередь, телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка сообщил, что в Подмосковье ведутся работы по созданию безбарьерной среды в медорганизациях. 

На данные цели направлено 53,2 млн рублей.

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