В ОНК Москвы рассказали об условиях содержания в ИВС арестованного адвоката Талантова

Арестованный адвокат Дмитрий Талантов, защищающий в суде интересы обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, содержится один в камере ИВС ЮЗАО Москвы. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы. Телевизора и холодильника в камере нет. В отличие от СИЗО, в изоляторах временного содержания они не предусмотрены правилами.

Дмитрий Талантов рассказал членам ОНК, что был задержан 28 июня в Ижевске. После этого у него поднялось артериальное давление до 240/120.

Он утверждает, что вызванная бригада скорой помощи хотела его госпитализировать.

«Но следователь возражал, а врач другой бригады счёл возможным его этапирование в Москву», — сказал один из членов комиссии, посетивший изолятор.

Талантов также рассказал, что в ИВС ему тоже вызывали скорую.

«Я гипертоник, постоянно принимаю лекарства, которых сейчас у меня нет, нет и тонометра», — привёл правозащитник слова Талантова, которого доставили в ИВС без вещей, только в джинсах, кроссовках и футболке.

Арестованный надеется, что его адвокаты позаботятся о доставке ему в ИВС одежды, лекарств, тонометра, религиозной и художественной литературы.

«Он признался, что читать имеющиеся в ИВС детективы в мягкой обложке ему совсем не интересно», — добавил собеседник RT, уточнив, что претензий к условиям содержания в этом ИВС у адвоката нет, в том числе и по питанию.

Ранее RT сообщал, что суд в Москве принял решение об аресте на два месяца Дмитрия Талантова по делу о распространении фейков о Вооружённых силах Российской Федерации.

Вину Талантов не признаёт и намерен обжаловать решение об аресте.