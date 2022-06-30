В ОНК Москвы рассказали об условиях содержания в ИВС арестованного адвоката Талантова
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Дмитрий Талантов рассказал членам ОНК, что был задержан 28 июня в Ижевске. После этого у него поднялось артериальное давление до 240/120.
Он утверждает, что вызванная бригада скорой помощи хотела его госпитализировать.
«Но следователь возражал, а врач другой бригады счёл возможным его этапирование в Москву», — сказал один из членов комиссии, посетивший изолятор.
Талантов также рассказал, что в ИВС ему тоже вызывали скорую.
«Я гипертоник, постоянно принимаю лекарства, которых сейчас у меня нет, нет и тонометра», — привёл правозащитник слова Талантова, которого доставили в ИВС без вещей, только в джинсах, кроссовках и футболке.
Арестованный надеется, что его адвокаты позаботятся о доставке ему в ИВС одежды, лекарств, тонометра, религиозной и художественной литературы.
«Он признался, что читать имеющиеся в ИВС детективы в мягкой обложке ему совсем не интересно», — добавил собеседник RT, уточнив, что претензий к условиям содержания в этом ИВС у адвоката нет, в том числе и по питанию.
Ранее RT сообщал, что суд в Москве принял решение об аресте на два месяца Дмитрия Талантова по делу о распространении фейков о Вооружённых силах Российской Федерации.
Вину Талантов не признаёт и намерен обжаловать решение об аресте.