Суд в Москве арестовал адвоката Талантова по делу о распространении фейков о ВС России

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Суд в Москве принял решение об аресте на два месяца адвоката Дмитрия Талантова по делу о распространении фейков о Вооружённых силах Российской Федерации.
Суд в Москве арестовал адвоката Талантова по делу о распространении фейков о ВС России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Черёмушкинский суд Москвы.

«Удовлетворить ходатайство следователя», — огласил решение судья Сергей Хомяков.

Талантов, который является защитником обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, отправится в СИЗО до 23 августа.

Заседание было закрыто по просьбе прокурора.

В начале июня Басманный суд Москвы продлил арест оппозиционера Владимира Кара-Мурзы* по делу о распространении фейков о ВС России.

Кара-Мурза был арестован 22 апреля, противоправное действие, согласно обвинению, активист совершил в ходе своего выступления в палате представителей в американском штате Аризона.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

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