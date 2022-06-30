Политолог Орлов поддержал идею увеличить не облагаемую налогом сумму матпомощи для работников
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«Я поддерживаю любую инициативу, направленную на защиту трудящегося. Принятие данной меры могло бы стать хорошим подспорьем для многих работников», — отметил политолог.
Он добавил, что такая инициатива позволит «не только работодателям, но и исполнительной власти продемонстрировать своё внимательное отношение к людям».
Ранее Сухарев предложил увеличить не облагаемую налогом сумму матпомощи для работников.
Сегодня от уплаты подоходного налога освобождаются только 4 тыс. рублей из данных средств, полученных за налоговый период (календарный год). Парламентарий предложил увеличить сумму до 15 тыс. рублей.