Политолог Орлов поддержал идею увеличить не облагаемую налогом сумму матпомощи для работников

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева увеличить не облагаемую налогом сумму материальной помощи, которую работодатели могут оказать своим сотрудникам.

«Я поддерживаю любую инициативу, направленную на защиту трудящегося. Принятие данной меры могло бы стать хорошим подспорьем для многих работников», — отметил политолог.

Он добавил, что такая инициатива позволит «не только работодателям, но и исполнительной власти продемонстрировать своё внимательное отношение к людям».

Ранее Сухарев предложил увеличить не облагаемую налогом сумму матпомощи для работников.

Сегодня от уплаты подоходного налога освобождаются только 4 тыс. рублей из данных средств, полученных за налоговый период (календарный год). Парламентарий предложил увеличить сумму до 15 тыс. рублей.