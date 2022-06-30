Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 в Якутии увеличилось до 15

Число пострадавших в результате жёсткой посадки Ми-8 в Якутии увеличилось до 15, двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.

«После оказания необходимой медицинской помощи на месте 15 пострадавших эвакуированы в республиканскую больницу №2 — центр экстренной медицинской помощи. Состояние двух пострадавших — крайне тяжёлое, у остальных — тяжёлой и средней тяжести. Всё необходимое лечение пациенты получают в полном объёме», — сообщили в Минздраве Якутии.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших в результате жёсткой посадки Ми-8 в Алданском районе Якутии.

По факту аварийной посадки вертолёта Ми-8 в Якутии возбудили уголовное дело. Об этом заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.