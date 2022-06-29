СК возбудил дело по факту аварии вертолёта Ми-8 в Якутии

Уголовное дело возбудили по факту аварийной посадки вертолёта Ми-8 в Якутии. Об этом заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«Предварительно установлено, что 29 июня в вечернее время вертолёт Ми-8 вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Республики Саха (Якутия) и совершил жёсткую посадку в лесополосе у населённого пункта Чагры», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Отмечается, что на борту находились три члена экипажа.

«По данному факту... возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»)», — добавили в СК.

Ранее стало известно, что на помощь Ми-8 в Алданском районе Якутии направлен самолёт Ан-26.