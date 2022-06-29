СК возбудил дело по факту аварии вертолёта Ми-8 в Якутии

Короткая ссылка
Уголовное дело возбудили по факту аварийной посадки вертолёта Ми-8 в Якутии. Об этом заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
СК возбудил дело по факту аварии вертолёта Ми-8 в Якутии
  • РИА Новости

«Предварительно установлено, что 29 июня в вечернее время вертолёт Ми-8 вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Республики Саха (Якутия) и совершил жёсткую посадку в лесополосе у населённого пункта Чагры», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Отмечается, что на борту находились три члена экипажа.

«По данному факту... возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»)», — добавили в СК.

Ранее стало известно, что на помощь Ми-8 в Алданском районе Якутии направлен самолёт Ан-26.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить