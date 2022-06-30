Восьмерых пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 доставили в Якутск

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Восемь человек пострадали в результате жёсткой посадки Ми-8 в Алданском районе Якутии. Их доставили в Якутск для оказания помощи.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вертолёт Ми-8 «Полярных авиалиний» доставил с места совершения жёсткой посадки в Якутск восемь сотрудников Авиалесоохраны, которым требуется экстренная медицинская помощь. Оставшиеся 15 человек, в том числе экипаж, будут эвакуированы вторым бортом», — говорится в заявлении пресс-службы авиакомпании. 

Ранее сообщалось, что на борту совершившего жёсткую посадку в Якутии вертолёта Ми-8 находились члены экипажа и 20 сотрудников Авиалесоохраны.

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