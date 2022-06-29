Власти Ставропольского края рассказали о мерах по борьбе с COVID-19

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время прямой линии заявил, что во время борьбы с COVID-19 в регионе усилили систему здравоохранения, в том числе закупили сотни аппаратов ИВЛ.
Власти Ставропольского края рассказали о мерах по борьбе с COVID-19
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Об этом сообщает «СвоёТВ».

Как отметил Владимиров, сохраняется профильное направление двух медучреждений — краевой инфекционной больницы, а также госпиталя в Пятигорске для помощи беременным и роженицам с COVID-19.

«Нельзя сказать, что эта проблема сошла на нет. Но можно сказать, что мы готовы к любой ситуации. Мы открываем завод по производству кислорода, чтобы не зависеть от поставок. Медучреждения обеспечены лекарственными средствами. И мы теперь знаем, как подходить к подобной ситуации», — сказал Владимиров.

Также стало известно, что в Кировской области за минувшие сутки выявили 6 случаев коронавируса, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Общее число заболевших в регионе достигло 152 026, выздоровевших — 144 080.

Ранее сообщалось, что в Омской области продлили режим повышенной готовности по COVID-19.

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