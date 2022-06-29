В Минэкономразвития заявили о снижении уровня инфляции до 16,22% в годовом выражении

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Уровень инфляции в России снизился до 16,22% в годовом выражении. Об этом сообщили в Минэкономразвития.
В Минэкономразвития заявили о снижении уровня инфляции до 16,22% в годовом выражении
  • РИА Новости

«В годовом выражении инфляция по состоянию на 24 июня снизилась до 16,22% год к году (на 17 июня: 16,42% год к году)», — говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации».

В Минэкономразвития добавили, что за неделю с 18 по 24 июня цены в России не изменились.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия подавила инфляционный всплеск спустя три месяца после массированного пакета санкций.

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