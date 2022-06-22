Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 16,42%

Короткая ссылка
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 16,42% по состоянию на 22 июня, сообщает Минэкономразвития.
Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 16,42%
  • РИА Новости

«В годовом выражении темпы роста цен снизились до 16,42% год к году», — говорится в обзоре министерства «О текущей ценовой ситуации».

Отмечается, что основной вклад в снижение цен вносит ускорение удешевления продовольственных товаров.

В сегменте непродовольственных товаров цены сохраняются стабильными.

Цены на бензин продолжили снижаться.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить