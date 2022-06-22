Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 16,42%

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 16,42% по состоянию на 22 июня, сообщает Минэкономразвития.

РИА Новости

«В годовом выражении темпы роста цен снизились до 16,42% год к году», — говорится в обзоре министерства «О текущей ценовой ситуации». Отмечается, что основной вклад в снижение цен вносит ускорение удешевления продовольственных товаров. В сегменте непродовольственных товаров цены сохраняются стабильными. Цены на бензин продолжили снижаться. Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики.