Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 16,42%
- РИА Новости
«В годовом выражении темпы роста цен снизились до 16,42% год к году», — говорится в обзоре министерства «О текущей ценовой ситуации».
Отмечается, что основной вклад в снижение цен вносит ускорение удешевления продовольственных товаров.
В сегменте непродовольственных товаров цены сохраняются стабильными.
Цены на бензин продолжили снижаться.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики.