Путин: Россия подавила инфляционный всплеск после массированных санкций

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Спустя три месяца после массированного пакета санкций Россия подавила инфляционный всплеск. Экономическая динамика стабилизируется, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: Россия подавила инфляционный всплеск после массированных санкций
  • РИА Новости

«После пика в 17,8%, как вы знаете, сейчас инфляция составляет 16,7% и продолжает снижаться. Экономическая динамика стабилизируется. Государственные финансы устойчивы», — сказал глава государства, выступая на ПМЭФ.

Он подчеркнул, что «и это многовато».

«16,7% — это большая инфляция. Мы должны с этим работать и будем это делать. Уверен, добьёмся положительного результата», — сказал Путин.

Как ранее рассказал министр экономического развития России Максим Решетников, инфляция в стране в текущем году будет двузначной, но ощутимо ниже ранее озвученных 17,5%.

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