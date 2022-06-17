Путин: Россия подавила инфляционный всплеск после массированных санкций

Спустя три месяца после массированного пакета санкций Россия подавила инфляционный всплеск. Экономическая динамика стабилизируется, заявил российский президент Владимир Путин.

«После пика в 17,8%, как вы знаете, сейчас инфляция составляет 16,7% и продолжает снижаться. Экономическая динамика стабилизируется. Государственные финансы устойчивы», — сказал глава государства, выступая на ПМЭФ.

Он подчеркнул, что «и это многовато».

«16,7% — это большая инфляция. Мы должны с этим работать и будем это делать. Уверен, добьёмся положительного результата», — сказал Путин.

Как ранее рассказал министр экономического развития России Максим Решетников, инфляция в стране в текущем году будет двузначной, но ощутимо ниже ранее озвученных 17,5%.