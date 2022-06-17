Глава Минэкономразвития Решетников: инфляция в России в 2022 году будет ощутимо ниже 17,5%

Министр экономического развития России Максим Решетников прогнозирует, что инфляция в стране в текущем году будет двузначной, но ощутимо ниже ранее озвученных 17,5%.

«Нас сейчас волнуют две цифры. Первая — это инфляция, и очевидно, что оценка инфляции будет ниже тех значений, которые у нас были. У нас было 17,5% на конец года. Мы понимаем, что мы ощутимо её понизим с учётом того, что у нас четвёртую неделю подряд цены не растут»,— приводит РИА Новости его слова в рамках ПМЭФ

Решетников добавил, что в настоящее время показатель инфляции снизился до 16,6%.

Вторая цифра, по словам министра, является оценкой спада ВВП России в текущем году. Решетников сообщил, что здесь можно высказать осторожный оптимизм.

Ранее глава Минэкономразвития заявил, что Россия сползает в дефляционную спираль. Он также выразил надежду на сохранение тренда на снижение ключевой ставки ЦБ.