Глава Минэкономразвития Решетников: инфляция в России в 2022 году будет ощутимо ниже 17,5%

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Министр экономического развития России Максим Решетников прогнозирует, что инфляция в стране в текущем году будет двузначной, но ощутимо ниже ранее озвученных 17,5%.
Глава Минэкономразвития Решетников: инфляция в России в 2022 году будет ощутимо ниже 17,5%
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  • © Obradovic

«Нас сейчас волнуют две цифры. Первая — это инфляция, и очевидно, что оценка инфляции будет ниже тех значений, которые у нас были. У нас было 17,5% на конец года. Мы понимаем, что мы ощутимо её понизим с учётом того, что у нас четвёртую неделю подряд цены не растут»,— приводит РИА Новости его слова в рамках ПМЭФ

Решетников добавил, что в настоящее время показатель инфляции снизился до 16,6%.

Вторая цифра, по словам министра, является оценкой спада ВВП России в текущем году. Решетников сообщил, что здесь можно высказать осторожный оптимизм.

Ранее глава Минэкономразвития заявил, что Россия сползает в дефляционную спираль. Он также выразил надежду на сохранение тренда на снижение ключевой ставки ЦБ.

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