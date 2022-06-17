Решетников: Россия сползает в дефляционную спираль

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия сползает в дефляционную спираль. Он также выразил надежду на сохранение тренда на снижение ключевой ставки ЦБ.

«Мы реально сползаем в дефляционную спираль, и надо серьёзно к этому относиться, поэтому мы рассчитываем, что дальше вместе с ЦБ будем анализировать ситуацию и тот тренд, который коллеги задали, продлится, и как можно быстрее, потому что без дешёвого кредита мы ситуацию можем не вытащить», — цитирует его РИА Новости.

По словам Решетникова, в России пятую неделю подряд наблюдается дефляция.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики России изменились надолго, если не навсегда.

10 июня совет директоров Центробанка России решил снизить ключевую ставку с 11 до 9,5% годовых.

Как объяснили в ЦБ, внешние условия для российской экономики по-прежнему остаются сложными, однако инфляция замедляется быстрее ожиданий, а активность снижается в меньших масштабах, чем прогнозировалось.