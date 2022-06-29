Опрос: четверть россиян работают без выходных

По данным опроса, четверть россиян работают без выходных, а перерабатывают 80% опрошенных.

Опрос проводился на сайте kp.ru, в нём приняли участие 5,2 тыс. человек.

Согласно его результатам, перерабатывают в основном медики, учителя, логисты, юристы и водители.

25% участников опроса заявили, что работают без выходных, при этом 80% перерабатывают время от времени.

Лишь 15% опрошенных ответили, что всегда уходят с работы вовремя. А 5% уходят с работы раньше времени.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на компанию Topmarketplacе сообщила, что 46% живущих в городе россиян совершают все покупки в интернете.