Опрос: четверть россиян работают без выходных

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По данным опроса, четверть россиян работают без выходных, а перерабатывают 80% опрошенных.
Опрос: четверть россиян работают без выходных
  • Gettyimages.ru

Опрос проводился на сайте kp.ru, в нём приняли участие 5,2 тыс. человек.

Согласно его результатам, перерабатывают в основном медики, учителя, логисты, юристы и водители.

25% участников опроса заявили, что работают без выходных, при этом 80% перерабатывают время от времени. 

Лишь 15% опрошенных ответили, что всегда уходят с работы вовремя. А 5% уходят с работы раньше времени.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на компанию Topmarketplacе сообщила, что 46% живущих в городе россиян совершают все покупки в интернете.

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