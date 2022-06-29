Терапевт Хрипкова перечислила основные заболевания, которым подвержены медработники

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Терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Алёна Хрипкова перечислила ряд основных заболеваний, которым подвержены врачи и медработники.
Терапевт Хрипкова перечислила основные заболевания, которым подвержены медработники
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Известиями» она рассказала, что чаще всего врачи страдают от физического, эмоционального и психического истощения, которое возникает из-за сильного и постоянного стресса.

«Чтобы побороть выгорание, нужно придерживаться нескольких правил: добавить физические нагрузки, не забывать про сон, следить за режимом и включить отдых в расписание: хобби, встречи с друзьями и время на то, чтобы просто побездельничать. Для нормальной работы организма нужно в среднем спать семь-восемь часов в сутки и стараться ложиться в одно и то же время», — посоветовала Хрипкова. 

Другая распространённая среди медицинских работников проблема — инфекционные заболевания. Через контакт с кровью они рискую заразиться ВИЧ, гепатитом В и С, туберкулёзом.

Из-за длительного нахождения в одном положении и нагрузки во время транспортировки пациентов врачи подвержены развитию заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Медработники нередко сталкиваются с контактным дерматитом — кожным заболеванием, вызванным контактом с аллергеном: латексом, из которого производят медицинские перчатки.

Во время работы врачи могут получить травмы — например, во время оказания экстренной помощи пациенту они могут споткнуться, упасть, удариться, поскользнуться.

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» оториноларинголог, ринохирург, к. м. н. Аза Сайдулаева объяснила, почему при боли в горле не стоит употреблять горячие напитки.

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