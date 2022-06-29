Отоларинголог Сайдулаева перечислила напитки, которые не нанесут вреда при боли в горле

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Оториноларинголог, ринохирург, к. м. н. Аза Сайдулаева объяснила, почему при боли в горле не стоит употреблять горячие напитки.
Отоларинголог Сайдулаева перечислила напитки, которые не нанесут вреда при боли в горле
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«Когда мы пьём горячий чай, сосуды носоглотки активно на это реагируют и расширяются. Особенно остро реагируют воспалённые миндалины — в них активизируется кровообращение, и инфекция немедленно попадает в кровь, распространяясь по всему организму. Нарастает интоксикация, течение болезни становится более тяжёлым. Да, на время становится легче, но глобально это только обостряет заболевание», — рассказала врач в беседе с «Газетой.Ru».

При болях в горле Сайдулаева порекомендовала пить тёплые травяные отвары, некрепкие бульоны и чай.

Ранее в беседе с РИАМО врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Ольга Быханова рассказала, что в жару угрозу для кожи могут представлять насекомые и растения.

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