Отоларинголог Сайдулаева перечислила напитки, которые не нанесут вреда при боли в горле
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«Когда мы пьём горячий чай, сосуды носоглотки активно на это реагируют и расширяются. Особенно остро реагируют воспалённые миндалины — в них активизируется кровообращение, и инфекция немедленно попадает в кровь, распространяясь по всему организму. Нарастает интоксикация, течение болезни становится более тяжёлым. Да, на время становится легче, но глобально это только обостряет заболевание», — рассказала врач в беседе с «Газетой.Ru».
При болях в горле Сайдулаева порекомендовала пить тёплые травяные отвары, некрепкие бульоны и чай.
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