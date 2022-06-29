Психолог Романив дала советы по борьбе со стрессом

Семейный психолог Ольга Романив дала советы по борьбе со стрессом.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что идеальный вариант для повышения стрессоустойчивости — физическая активность.

В свою очередь, в питании особое внимание рекомендуется уделять белковой пище и правильным углеводам. Также желательно принимать витамины и пить достаточное количество воды.

Как считает Романив, также можно мотивировать себя на получение положительных эмоций, например, найти новое хобби или вспомнить о старом увлечении.

Не менее важную роль играет и качественный отдых, полагает эксперт. По её словам, если человек чувствует, что эмоциональное выгорание на подходе, то не стоит отказываться от отпуска.

Ранее психиатр, психотерапевт, руководитель центра психотерапии кандидат медицинских наук Виктория Читлова в беседе с URA.RU рассказала, что одиночество и отсутствие общения могут привести дистрессам, расстройствам ЖКТ и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.