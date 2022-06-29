Клишас прокомментировал идею создания в России суда по правам человека

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал возможность создания в России своего суда по правам человека.

Он сделал это в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

«Я на 99 процентов уверен, что суда по правам человека у нас не будет, такому суду никакого места в нашей системе нет», — цитирует РИА Новости Клишаса.

Он отметил, что если такой суд будет создан, то ему непонятно, чем будут тогда заниматься все другие российские суды.

При этом Клишас допустил, что в России, возможно, будет совместно создан «какой-то надгосударственный судебный орган» по вопросам защиты прав и свобод.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает, что судебное разбирательство по гражданским делам должно вестись одним составом суда.

До этого он подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека в России после 15 марта.