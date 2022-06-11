Путин подписал закон о ведении гражданских дел одним составом суда

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает, что судебное разбирательство по гражданским делам должно вестись одним составом суда.
Путин подписал закон о ведении гражданских дел одним составом суда
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Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом определяются случаи, когда замена судей возможна. 

Причиной замены может быть в том числе болезнь, отпуск или командировка судьи, прекращение полномочий судьи по законным основаниям, заявление судьи о самоотводе или отводе. 

Также Путин подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в стране после 15 марта.

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