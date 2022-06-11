Путин подписал закон о ведении гражданских дел одним составом суда

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает, что судебное разбирательство по гражданским делам должно вестись одним составом суда.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом определяются случаи, когда замена судей возможна.

Причиной замены может быть в том числе болезнь, отпуск или командировка судьи, прекращение полномочий судьи по законным основаниям, заявление судьи о самоотводе или отводе.

Также Путин подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в стране после 15 марта.