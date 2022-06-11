Путин подписал закон о ведении гражданских дел одним составом суда
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Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законом определяются случаи, когда замена судей возможна.
Причиной замены может быть в том числе болезнь, отпуск или командировка судьи, прекращение полномочий судьи по законным основаниям, заявление судьи о самоотводе или отводе.
Также Путин подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в стране после 15 марта.