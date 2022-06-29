Специалист по первичной помощи Тяжельников рассказал, как вести себя в жару

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач Консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.
Специалист по первичной помощи Тяжельников рассказал, как вести себя в жару
  • РИА Новости

В беседе с НСН Тяжельников порекомендовал в наиболее жаркое время находиться в прохладном помещении или в тени. 

«Если вы используете кондиционер, необходимо, чтобы температура в помещении не была ниже 22 °C, потому что экстремально низкая температура тоже опасна. Следует помнить, что не стоит находиться под воздействием прямого потока холодного воздуха», — посоветовал он.

При плохом самочувствии врач порекомендовал выпить прохладной воды и отказаться от сладких напитков и алкоголя, а при необходимости обратиться к врачу.

Людям с хроническими заболеваниями нужно быть особенно осторожными в жару: запастись препаратами и обращаться за медицинской помощью при ухудшении самочувствия.

Ранее в беседе с РИАМО врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Ольга Быханова рассказала, что в жару угрозу для кожи могут представлять насекомые и растения.

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