Яровая предложила выдавать медицинские справки бесплатно на основании диспансеризации

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила выдавать гражданам медицинские справки бесплатно на основании результатов диспансеризации.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу парламентария.

По мнению Яровой, медицинские справки, которые необходимо предъявлять в госучреждения, необходимо сделать бесплатными. Она предложила выдавать их на основании результатов диспансеризации.

«Это будет самая достоверная справка. Это колоссальная экономия средств граждан, экономия средств бюджета, сохранение жизни людей и устранение бюрократических препятствий. Предлагаю системно решить вопрос в пользу всех граждан», — заявила Яровая.

Кроме того, она считает, что такой способ выдачи справок ограничит действия тех, кто медицинские справки продаёт.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области сообщило, что в Подмосковье теперь можно получить справку для оформления путёвки на санаторно-курортное лечение (форма 070/у) онлайн.