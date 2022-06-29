Яровая предложила выдавать медицинские справки бесплатно на основании диспансеризации

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила выдавать гражданам медицинские справки бесплатно на основании результатов диспансеризации.
Яровая предложила выдавать медицинские справки бесплатно на основании диспансеризации
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу парламентария.

По мнению Яровой, медицинские справки, которые необходимо предъявлять в госучреждения, необходимо сделать бесплатными. Она предложила выдавать их на основании результатов диспансеризации.

«Это будет самая достоверная справка. Это колоссальная экономия средств граждан, экономия средств бюджета, сохранение жизни людей и устранение бюрократических препятствий. Предлагаю системно решить вопрос в пользу всех граждан», — заявила Яровая.

Кроме того, она считает, что такой способ выдачи справок ограничит действия тех, кто медицинские справки продаёт.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области сообщило, что в Подмосковье теперь можно получить справку для оформления путёвки на санаторно-курортное лечение (форма 070/у) онлайн.

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