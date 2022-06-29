Врач Терещенко напомнила, чем можно заразиться на общественном пляже

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К. м. н., врач клинической лабораторной диагностики Ирина Терещенко рассказала, чем можно заразиться на общественном пляже.
Врач Терещенко напомнила, чем можно заразиться на общественном пляже
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В беседе с «Газетой.Ru» эксперт назвала воду одним из главных источников заражения. По её словам, в воде можно заразиться церкариозом, или «зудом купальщика».

«Заболевание возникает, когда на кожу попадают личинки паразитов водоплавающих птиц. Сыпь и зуд начинаются уже через 30—40 минут после заражения», — предупредила врач.

Терещенко также добавила, что, например, в душевой на пляже можно заразиться грибком.

«Заразиться им предельно просто, достаточно короткого контакта с поверхностью. Всегда пользуйтесь индивидуальной обувью, а после пляжа тщательно обрабатывайте ноги с мылом», — порекомендовала эксперт.

Врач отметила, что песок тоже может стать источником заражения. Через него, по словам Терещенко, можно заразиться гельминтами, грибками и кишечными инфекциями.

Ранее в беседе с телеканалом «360» врач-косметолог, дерматолог Ирина Акулич рассказала, как безопасно загорать.

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