Профессор Сколтеха прокомментировал призыв Джонсона к учёным из России

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Профессор Сколтеха, член Европейской академии Артём Оганов прокомментировал призыв британского премьер-министра Бориса Джонсона к учёным из России переезжать в Великобританию.
Профессор Сколтеха прокомментировал призыв Джонсона к учёным из России
  • РИА Новости

«Я не уверен, отвечает ли Джонсон за свои слова, но я за свои отвечаю — и приглашаю Бориса Джонсона младшим научным сотрудником в мою лабораторию, гарантирую конкурентоспособную зарплату и хорошие условия труда», — заявил Оганов в беседе со «Взглядом».

По его словам, у учёных в России прекрасные перспективы.

Со своей стороны, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев выразил мнение, что инициатива Джонсона не будет пользоваться спросом.

«Все, кто хотел, в своё время уехал. Сейчас они частично возвращаются, потому что поняли, что там тоже всё не так просто», — отметил он.

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал предложение британского премьера Бориса Джонсона к российским учёным переехать в Великобританию.  Бальбек усомнился в желании российских учёных переезжать в государство, которое «льёт грязь» на Россию и «всячески пакостит».

По мнению специалиста, в действительности британские власти заинтересованы не в притоке научных деятелей, а в нанесении ущерба России.

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