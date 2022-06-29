Опрос показал, сколько жителей России работают сверхурочно

Согласно данным опроса, 54% жителей России работают сверхурочно.

Об этом информирует ИА REGNUM со ссылкой на данные опроса исследовательского центра Superjob.ru.

Согласно приведённым данным, медицинские сёстры и учителя работают сверхурочно больше всего — на 40% дольше, чем положено по трудовому договору.

На втором месте — врачи и менеджеры по логистике (сверхурочные достигают 34% от рабочего времени), на третьем оказались юристы (33%).

Также в число тех, кто работает сверхурочно, вошли водители, воспитатели, администраторы, HR-менеджеры, дизайнеры и квалифицированные рабочие.

Отмечается, что в опросе приняли участие 3000 граждан России из 523 населённых пунктов.

Ранее научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Риорита Колосова в беседе с НСН рассказала о перспективных специальностях.