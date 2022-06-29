Пульмонолог Овечкин рассказал, о чём может свидетельствовать одышка

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Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, о каких заболеваниях может сигнализировать нарушение частоты и глубины дыхания.
Пульмонолог Овечкин рассказал, о чём может свидетельствовать одышка
  • РИА Новости

В беседе с «Вечерней Москвой» он предупредил, что одышка может говорить о сердечно-сосудистых или лёгочных заболеваниях.

«Одышка может быть лёгочная и сердечная. От её типа зависит, каким заболеванием страдает человек. Например, сердечная астма является одним из проявлений ишемической болезни сердца», — отметил врач.

Также он рассказал, что одышкой сопровождаются практически все серьёзные заболевания лёгких.

По словам Овечкина, она может быть признаком бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни лёгких, а также пневмонии.

При наличии одышки следует обратиться к врачу, заключил специалист.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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