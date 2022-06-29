Гастроэнтеролог Смирнов рассказал, когда нужно собирать крыжовник на даче

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Гастроэнтеролог, врач-диетолог Юрий Смирнов рассказал, когда стоит собирать ягоды крыжовника на даче.
Гастроэнтеролог Смирнов рассказал, когда нужно собирать крыжовник на даче
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В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул важность сроков сбора крыжовника, чтобы получить наибольшую пользу для здоровья от ягод.

«Это происходит обычно в июле-августе. На жарком юге России они созревают раньше — в начале июля; в Сибири позже — в августе; в средней полосе России — обычно в июле», — рассказал эксперт.

Врач также напомнил о полезных свойствах крыжовника: ягоды богаты железом, хромом, фосфором, магнием и калием.

Ранее в беседе с телеканалом «360» Елена Соломатина порекомендовала не употреблять в жару продукты, которые требуют много времени на переваривание и разогревают организм, например мясо. 

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