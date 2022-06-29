Минтранс вернёт пассажирам деньги за отменённые рейсы по России с 24 февраля по 1 июля

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Министерство транспорта сообщило, что в полном объёме возместит пассажирам денежные средства за отменённые рейсы с 24 февраля по 1 июля на внутрироссийских направлениях.
Минтранс вернёт пассажирам деньги за отменённые рейсы по России с 24 февраля по 1 июля
  • РИА Новости

«Возврат денежных средств компенсируется за полёты с 24 февраля по 1 июля 2022 года на внутрироссийских направлениях и с 24 февраля по 31 октября 2022 года — на международных», — говорится в сообщении ведомства.

На эти цели из резервного фонда правительства выделено 19,5 млрд рублей.

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» продлила отмену рейсов в ряд аэропортов на юге России до конца сентября.

20 мая российское правительство выделило ещё более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России.

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