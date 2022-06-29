Власти Москвы анонсировали появление более четырёх тысяч рабочих мест в районе Отрадное

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В индустриальном квартале в районе Отрадное появится более 4 тыс. рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Власти Москвы анонсировали появление более четырёх тысяч рабочих мест в районе Отрадное
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

«В бывшую промзону «Алтуфьевское шоссе» по проекту «Индустриальные кварталы» будет вложено 16,5 млрд рублей инвестиций, а ежегодные поступления в бюджет составят 1,9 млрд рублей», — рассказал Ефимов.

Он отметил, что это уже третий участок в районе Отрадное, который планируют преобразовать.

По словам главы столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках проекта «Индустриальные кварталы» планируется возвести почти 176 тыс. кв. м производственных и общественно-деловых объектов. 

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье создадут научно-исследовательский центр и современный центр обработки данных.

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