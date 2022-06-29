Экономист Остапкович поддержал идею сделать бесплатный вход в музеи для несовершеннолетних
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«Я оцениваю это предложение исключительно позитивно. Это такой социальный тренд, который приняло сейчас наше государство, особенно в этих беспрецедентных условиях давления», — сообщил Остапкович.
Таким образом, государство нацелено на поддержку «наиболее критичных к доходам граждан» — семей с детьми, считает экономист.
«Предложение абсолютно разумное... Это очень позитивный момент как социальный фактор. Да, музеи, естественно, потеряют в доходах, но это не будет такая огромная потеря, так как детские билеты всё равно были с дисконтом», — добавил специалист.
Ранее в России предложили сделать бесплатный вход в музеи для детей.