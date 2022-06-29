Экономист Остапкович поддержал идею сделать бесплатный вход в музеи для несовершеннолетних

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова повысить доступность музеев для детей.

«Я оцениваю это предложение исключительно позитивно. Это такой социальный тренд, который приняло сейчас наше государство, особенно в этих беспрецедентных условиях давления», — сообщил Остапкович.

Таким образом, государство нацелено на поддержку «наиболее критичных к доходам граждан» — семей с детьми, считает экономист.

«Предложение абсолютно разумное... Это очень позитивный момент как социальный фактор. Да, музеи, естественно, потеряют в доходах, но это не будет такая огромная потеря, так как детские билеты всё равно были с дисконтом», — добавил специалист.

Ранее в России предложили сделать бесплатный вход в музеи для детей.