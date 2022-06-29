В России предложили сделать бесплатный вход в музеи для несовершеннолетних

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил повысить доступность музеев для детей. Копия письма на имя министра культуры Ольги Любимовой есть в распоряжении RT.

В обращении политолог напомнил, что, согласно новой редакции Конституции, государство обязуется создавать условия для всестороннего развития детей.

Посещение музеев является для детей, по сути, визуальной частью образовательного процесса, способной стимулировать интерес к изобразительному искусству, истории, а также помочь профессиональной ориентации ребёнка при посещении таких учреждений, как музеи медицины, авиационного или железнодорожного транспорта, уточнил Орлов.

В то же время даже крупнейшие столичные музеи предлагают бесплатное посещение своих экспозиций лишь детям в возрасте до шести-семи лет, которые ещё даже не ходят в средние образовательные школы. Дети школьного возраста могут посещать музеи, как правило, на условиях оплаты, отметил политолог.

«В этой связи прошу Вас оценить целесообразность предоставления гражданам Российской Федерации в возрасте до 18 лет права на бесплатное посещение государственных музеев», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Крыму сообщили о планах построить музейный комплекс истории полуострова.

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