В Крыму сообщили о планах построить музейный комплекс истории полуострова

В Минкульте Крыма сообщили о планах по строительству музейно-выставочного научно-просветительского комплекса истории полуострова.

«Центральный музей Тавриды совместно с Министерством культуры Республики Крым и попечительским советом Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941—1944 годов «Концлагерь «Красный» подготовили концепцию создания музейно-выставочного научно-просветительского центра истории Крыма», — приводит сообщение ведомства «Крыминформ».

Предполагается, что в музее будет создана площадка с современным оборудованием, которая позволит посетителям узнать о развитии региона.

Кроме того, предусмотрен отдельный раздел о достижениях региона и его жителей в наши дни.

Ранее РИАМО сообщало, что столичные археологи отреставрировали детские артефакты XVI—XIX веков, 20 из них передадут в фонд Музея Москвы.