В Крыму сообщили о планах построить музейный комплекс истории полуострова
- РИА Новости
«Центральный музей Тавриды совместно с Министерством культуры Республики Крым и попечительским советом Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941—1944 годов «Концлагерь «Красный» подготовили концепцию создания музейно-выставочного научно-просветительского центра истории Крыма», — приводит сообщение ведомства «Крыминформ».
Предполагается, что в музее будет создана площадка с современным оборудованием, которая позволит посетителям узнать о развитии региона.
Кроме того, предусмотрен отдельный раздел о достижениях региона и его жителей в наши дни.
Ранее РИАМО сообщало, что столичные археологи отреставрировали детские артефакты XVI—XIX веков, 20 из них передадут в фонд Музея Москвы.