В Петербурге при поддержке РАН создадут Научный квартал

На Васильевском острове Санкт-Петербурга появится Научный квартал. Соответствующее соглашение власти города подписали с Российской академией наук (РАН) на ПМЭФ-2022.

Об этом сообщает ИА REGNUM.

Центром Научного квартала станет комплекс зданий РАН на Университетской набережной.

В частности, в Музейном флигеле откроют современный музейный центр науки и технологий.

«В 2024 году мы будем отмечать 300-летие со дня основания Академии наук. Мы благодарны РАН за поддержку города, за развитие нашей академической науки», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее ФАН передавало, что фестиваль культуры «Петербургские сезоны» пройдёт в рамках ПМЭФ-2022.