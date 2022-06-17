В Петербурге при поддержке РАН создадут Научный квартал
- globallookpress.com
- © Serguei Fomine
Об этом сообщает ИА REGNUM.
Центром Научного квартала станет комплекс зданий РАН на Университетской набережной.
В частности, в Музейном флигеле откроют современный музейный центр науки и технологий.
«В 2024 году мы будем отмечать 300-летие со дня основания Академии наук. Мы благодарны РАН за поддержку города, за развитие нашей академической науки», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Ранее ФАН передавало, что фестиваль культуры «Петербургские сезоны» пройдёт в рамках ПМЭФ-2022.