В Петербурге при поддержке РАН создадут Научный квартал

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На Васильевском острове Санкт-Петербурга появится Научный квартал. Соответствующее соглашение власти города подписали с Российской академией наук (РАН) на ПМЭФ-2022.
В Петербурге при поддержке РАН создадут Научный квартал
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

Об этом сообщает ИА REGNUM.

Центром Научного квартала станет комплекс зданий РАН на Университетской набережной.

В частности, в Музейном флигеле откроют современный музейный центр науки и технологий. 

«В 2024 году мы будем отмечать 300-летие со дня основания Академии наук. Мы благодарны РАН за поддержку города, за развитие нашей академической науки», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее ФАН передавало, что фестиваль культуры «Петербургские сезоны» пройдёт в рамках ПМЭФ-2022.

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