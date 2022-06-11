Путин подписал закон о бесплатном проезде детей до семи лет в электричках

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Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проезде детей от пяти до семи лет в электричках.
Путин подписал закон о бесплатном проезде детей до семи лет в электричках
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что закон был принят Госдумой 7 июня 2022 года.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве до 90 дней увеличили срок пополнения проездных для школьников и студентов.

Также директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил расширить скидку на железнодорожные билеты для детей в летний период.

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