Путин подписал закон о бесплатном проезде детей до семи лет в электричках
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Документ опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что закон был принят Госдумой 7 июня 2022 года.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве до 90 дней увеличили срок пополнения проездных для школьников и студентов.
Также директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил расширить скидку на железнодорожные билеты для детей в летний период.