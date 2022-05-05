В России предложили расширить детские льготы на поезда в летний период

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил расширить скидку на железнодорожные билеты для детей в летний период. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

В своём обращении он отметил, что в настоящее время предусмотрены различные круглогодичные льготы на поезда дальнего следования для детей в возрасте до десяти лет: скидки до 65% либо бесплатный проезд без предоставления ребёнку отдельного места.

В то же время он уточнил, что школьники в возрасте от десяти лет могут получить скидку в размере 50% от стоимости билета с 1 января до 31 мая и с 1 сентября до 31 декабря.

При этом в летние месяцы, когда семьи с детьми направляются на отдых в южные регионы, данная льгота на детей в возрасте старше десяти лет не предоставляется, добавил Орлов.

«В целях поддержки семей с детьми, а также в ввиду неопределённой ситуации с авиасообщением в южные регионы, сокращением авиасообщения с рядом курортных стран из-за введения санкций в отношении российских авиаперевозчиков прошу вас оценить целесообразность распространения скидки в размере 50% на железнодорожные билеты для детей старше десяти лет и на летние месяцы», — говорится в обращении.

Ранее в Минтрансе сообщили, что продажи железнодорожных билетов на южные курорты России на период майских праздников увеличились на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.