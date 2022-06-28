Терапевт Воробьёв рассказал, как не простудиться в жару

Глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв рассказал, как не простудиться в жару.

В беседе с изданием «Взгляд» он заявил, что нельзя сидеть прямо под кондиционером.

«Нужно либо отсаживаться подальше от него, либо как-то устраивать рассеянный воздуходув, направлять его на потолок, чтобы просто понижать общую температуру», — пояснил врач.

По его словам, человек простужается не из-за того, что переохлаждается, а из-за того, что холодный воздух направленного действия может вызвать локальные болезненные ощущения, воспаление.

Как отметил Воробьёв, то же самое может произойти и от обычного вентилятора.

Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала в беседе с Nation News, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.