Депутат Бессараб: День семьи, любви и верности заменит День святого Валентина в России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что День семьи, любви и верности заменит в России День святого Валентина.

«Мы вполне заслуживаем свой день, со своими традициями, со своими устоями, основанный на прошлом, на народной памяти, на том, как вообще российские семьи относятся к этому празднику — Дню семьи и верности», — цитируют её «Известия».

Бессараб пояснила, что День святого Валентина не связан с христианскими традициями и православием.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 8 июля Дня семьи, любви и верности.