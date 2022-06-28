Депутат Бессараб: День семьи, любви и верности заменит День святого Валентина в России
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«Мы вполне заслуживаем свой день, со своими традициями, со своими устоями, основанный на прошлом, на народной памяти, на том, как вообще российские семьи относятся к этому празднику — Дню семьи и верности», — цитируют её «Известия».
Бессараб пояснила, что День святого Валентина не связан с христианскими традициями и православием.
Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 8 июля Дня семьи, любви и верности.