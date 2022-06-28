В Подмосковье в июле пройдёт почти полторы сотни ярмарок
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областной Минсельхозпрод. Подобные ярмарки проводятся в области ежемесячно.
«В июле мы увеличили количество торговых мест более чем на полторы тысячи. Всего будет организовано 6803 торговых места», — рассказал глава ведомства Владислав Мурашов.
На ярмарках будут проводиться конкурсы, викторины, концерты, мастер-классы и дегустации.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на заявление губернатора Московской области Андрея Воробьёва на заседании регионального правительства рассказал о развитии социального предпринимательства в регионе.