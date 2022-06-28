В Подмосковье в июле пройдёт почти полторы сотни ярмарок

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В Подмосковье в июле пройдёт около 130 ярмарок. На них свою продукцию представят фермеры, монастырские хозяйства и предприниматели из 39 регионов.
В Подмосковье в июле пройдёт почти полторы сотни ярмарок
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областной Минсельхозпрод. Подобные ярмарки проводятся в области ежемесячно.

«В июле мы увеличили количество торговых мест более чем на полторы тысячи. Всего будет организовано 6803 торговых места», — рассказал глава ведомства Владислав Мурашов.

На ярмарках будут проводиться конкурсы, викторины, концерты, мастер-классы и дегустации.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на заявление губернатора Московской области Андрея Воробьёва на заседании регионального правительства рассказал о развитии социального предпринимательства в регионе.

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