В Подмосковье в июле пройдёт почти полторы сотни ярмарок

В Подмосковье в июле пройдёт около 130 ярмарок. На них свою продукцию представят фермеры, монастырские хозяйства и предприниматели из 39 регионов.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областной Минсельхозпрод. Подобные ярмарки проводятся в области ежемесячно.

«В июле мы увеличили количество торговых мест более чем на полторы тысячи. Всего будет организовано 6803 торговых места», — рассказал глава ведомства Владислав Мурашов.

На ярмарках будут проводиться конкурсы, викторины, концерты, мастер-классы и дегустации.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на заявление губернатора Московской области Андрея Воробьёва на заседании регионального правительства рассказал о развитии социального предпринимательства в регионе.