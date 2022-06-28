Эндокринолог Калошина заявила, что полные люди легче переносят жару

Полные люди легче переносят жару — жир не пропускает излишнее тепло и защищает тело при высокой температуре воздуха, заявила врач-эндокринолог Видновской РКБ Минздрава МО Мария Калошина.

«Поскольку площадь поверхности тела больше, потоотделение происходит усиленней, а пот, испаряясь с кожи, охлаждает её», — пояснила она в беседе с Общественной службой новостей.

При этом у людей с длительным ожирением развиваются различные патологии, мешающие терморегуляции, — речь идёт прежде всего об атеросклерозе, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и ожирении внутренних органов.

Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала в беседе с Nation News., какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.