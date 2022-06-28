Эндокринолог Калошина заявила, что полные люди легче переносят жару
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«Поскольку площадь поверхности тела больше, потоотделение происходит усиленней, а пот, испаряясь с кожи, охлаждает её», — пояснила она в беседе с Общественной службой новостей.
При этом у людей с длительным ожирением развиваются различные патологии, мешающие терморегуляции, — речь идёт прежде всего об атеросклерозе, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и ожирении внутренних органов.
Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала в беседе с Nation News., какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.