Эндокринолог Калинчев рассказал о пользе помидоров для профилактики рака

Каротиноидный пигмент ликопин, содержащийся в помидорах, является хорошей профилактикой рака простаты, толстого кишечника и молочной железы, заявил врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев.

По его словам, в значительном количестве эти вещества сложно получить, а потому разумнее их достать из растительных экстрактов — нутрицевтиков.

«За основу взяв помидоры. Эффекты ликопина многогранны: это мощный каротиноид, который снижает риск заболевания раком простаты, толстого кишечника, молочной железы, развития инфаркта, предотвращает атеросклероз, снижает уровень липопротеинов низкой плотности», — объяснил он в беседе с URA.RU.

Кроме того, ликопины в томатах помогают пациентам с заболеваниями мозга: они уменьшают уровень гликированного гемоглобина.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала в беседе с «Москвой 24», какие ягоды и овощи помогают в профилактике онкологических заболеваний.