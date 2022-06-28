Эндокринолог Калинчев рассказал о пользе помидоров для профилактики рака
- Gettyimages.ru
По его словам, в значительном количестве эти вещества сложно получить, а потому разумнее их достать из растительных экстрактов — нутрицевтиков.
«За основу взяв помидоры. Эффекты ликопина многогранны: это мощный каротиноид, который снижает риск заболевания раком простаты, толстого кишечника, молочной железы, развития инфаркта, предотвращает атеросклероз, снижает уровень липопротеинов низкой плотности», — объяснил он в беседе с URA.RU.
Кроме того, ликопины в томатах помогают пациентам с заболеваниями мозга: они уменьшают уровень гликированного гемоглобина.
Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала в беседе с «Москвой 24», какие ягоды и овощи помогают в профилактике онкологических заболеваний.