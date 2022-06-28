Эндокринолог Калинчев рассказал о пользе помидоров для профилактики рака

Короткая ссылка
Каротиноидный пигмент ликопин, содержащийся в помидорах, является хорошей профилактикой рака простаты, толстого кишечника и молочной железы, заявил врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев.
Эндокринолог Калинчев рассказал о пользе помидоров для профилактики рака
  • Gettyimages.ru

По его словам, в значительном количестве эти вещества сложно получить, а потому разумнее их достать из растительных экстрактов — нутрицевтиков.

«За основу взяв помидоры. Эффекты ликопина многогранны: это мощный каротиноид, который снижает риск заболевания раком простаты, толстого кишечника, молочной железы, развития инфаркта, предотвращает атеросклероз, снижает уровень липопротеинов низкой плотности», — объяснил он в беседе с URA.RU.

Кроме того, ликопины в томатах помогают пациентам с заболеваниями мозга: они уменьшают уровень гликированного гемоглобина.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала в беседе с «Москвой 24», какие ягоды и овощи помогают в профилактике онкологических заболеваний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить