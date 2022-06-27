В ОНК рассказали об условиях содержания активистов движения «СтопХам» в СИЗО

Трое активистов движения «СтопХам», арестованных в Москве по обвинению в нападении на машину бойцов спецназа «Гром», помещены в СИЗО №7. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Они содержатся в пяти-, шести- и десятиместных камерах. Там чисто, довольно свежий косметический ремонт, и эти камеры не переполнены, там у каждого есть спальное место», — сказал один из членов комиссии.

По его словам, сокамерники арестованных активистов обвиняются в кражах, экономических, а также связанных с незаконным оборотом наркотиков преступлениях.

«Претензий к условиям содержания в СИЗО у них нет, но поскольку некоторые из этих граждан в ходе инцидента получили травмы, члены ОНК дали рекомендации по медицинскому контролю за состоянием здоровья», — добавил правозащитник.

Он также уточнил, что СИЗО №7 продолжает выполнять карантинные функции по COVID-19 и спустя две недели большинство заключённых отправляются в другие изоляторы столицы, которые по-прежнему переполнены.

Ранее сообщалось, что в отношении трёх активистов «СтопХам» постановлением Бабушкинского районного суда от 25 июня 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



