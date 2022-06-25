В Москве арестованы три активиста «СтопХама»

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Бабушкинский суд Москвы арестовал трёх активистов движения «СтопХам», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
В Москве арестованы три активиста «СтопХама»
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«Постановлением Бабушкинского районного суда от 25 июня 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Бунина, Кирилла Котова и Алексея Горбачевского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что активисты обвиняются в нападении на машину с бойцами отряда спецназа «Гром».

Ранее Басманный суд Москвы арестовал имущество блогера Вероники Белоцерковской, обвиняемой в распространении фейков о Вооружённых силах России.

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