В Москве арестованы три активиста «СтопХама»

Бабушкинский суд Москвы арестовал трёх активистов движения «СтопХам», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Бабушкинского районного суда от 25 июня 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Бунина, Кирилла Котова и Алексея Горбачевского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что активисты обвиняются в нападении на машину с бойцами отряда спецназа «Гром».

Ранее Басманный суд Москвы арестовал имущество блогера Вероники Белоцерковской, обвиняемой в распространении фейков о Вооружённых силах России.