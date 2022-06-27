В Руспродсоюзе рассказали о динамике цен на фрукты в Москве

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Зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов рассказал о динамике цен на фрукты в Москве.
В Руспродсоюзе рассказали о динамике цен на фрукты в Москве
  • AP

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что по сравнению с 2021 годом больше всего подорожали груши — со 180—190 рублей до примерно 262.

«Розничные цены на яблоки в Москве в июне находятся на уровне 168,5 рубля за килограмм. За год они укрепились на 21,4%», — сообщил эксперт.

Он также отметил, что килограмм бананов можно купить в среднем за 87,6 рубля против примерно 80 рублей в прошлом году.

«Апельсины в рознице сегодня стоят 169,6 рубля за килограмм. В прошлом году — 140 рублей за килограмм. Лимоны сегодня стоят порядка 200 рублей за килограмм, годом ранее их цена составляла 230 рублей за килограмм», — рассказал Леонов.

Среди причин роста цен — удорожание логистики поставок, динамика курса валют.

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с урожаем.

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