В Москве построят три вертолётных площадки для крупных медцентров

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В ближайшие годы в Москве построят три вертолётных площадки для стационаров крупных медцентров.
В Москве построят три вертолётных площадки для крупных медцентров
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.

В 2022 году планируют завершить строительство стационарного комплекса с вертолётной площадкой при НИИ имени Склифосовского.

Также работы идут на территории ГКБ имени Боткина.

Ещё одна вертолётная площадка появится при многопрофильном корпусе детской городской больницы святого Владимира.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве рассказали о работе по модернизации больниц.

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