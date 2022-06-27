Терапевт Винарская рассказала о возможных последствиях солнечного удара для здоровья

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Врач-терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Винарская рассказала о возможных последствиях солнечного удара для здоровья.
Терапевт Винарская рассказала о возможных последствиях солнечного удара для здоровья
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В беседе с «Известиями» она предупредила, что иногда симптомы солнечного удара могут появиться лишь через несколько часов.

«Например, человек мог загорать на солнце и чувствовать себя хорошо, а к вечеру уже дома могут появиться симптомы солнечного удара — это повышение температуры тела, головная боль, головокружение, тошнота, учащённый пульс, слабость с сонливостью, при этом на коже могут быть покраснения и даже ожоги», — рассказала эксперт.

Она также перечислила возможные осложнения солнечного удара.

«Из-за солнечного удара могут пострадать сердце, нервная система, почки, так как происходит интоксикация организма и активируются воспалительные реакции», — отметила Винарская.

Ранее в беседе с телеканалом «360» Елена Соломатина порекомендовала не употреблять в жару продукты, которые требуют много времени на переваривание и разогревают организм, например мясо. 

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